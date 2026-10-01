Stilverlight
Красная улица, 76литА
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от 500₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Рок-группа из Краснодара, исполняющая тяжёлый рок с упором на глубокую лирику и драйвовое звучание. Плотный стенобитный звук, грувовые рок-риффы с пространственными спецэффектами и атмосферными клавишными аранжировками, создающими ощущение бескрайнего музыкального субпространства.
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