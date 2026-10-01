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Stilverlight

The Rock Bar Classic
Красная улица, 76литА

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Рок-группа из Краснодара, исполняющая тяжёлый рок с упором на глубокую лирику и драйвовое звучание. Плотный стенобитный звук, грувовые рок-риффы с пространственными спецэффектами и атмосферными клавишными аранжировками, создающими ощущение бескрайнего музыкального субпространства.

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