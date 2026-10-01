Рок-группа из Краснодара, исполняющая тяжёлый рок с упором на глубокую лирику и драйвовое звучание. Плотный стенобитный звук, грувовые рок-риффы с пространственными спецэффектами и атмосферными клавишными аранжировками, создающими ощущение бескрайнего музыкального субпространства.