На сцене — трибьют-группа Blackened, готовая зарядить зал мощью энергии концертов легендарной Metallica: тяжёлые риффы, бешеный драйв и вокал, от которого мурашки по коже. Узнаваемое звучание, фирменная подача и драйв, который с первых секунд заставляет врываться. Когда звучат первые аккорды Enter Sandman, Master of Puppets или Fuel, становится ясно: сегодня здесь не просто слушают Metallica — здесь живут её музыкой. Все главные хиты, живой звук, свет и атмосфера, ради которой металл слушают на максимальной громкости.