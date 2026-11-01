Metallica трибьют от Blackened
улица Максима Горького, 104
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от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
На сцене — трибьют-группа Blackened, готовая зарядить зал мощью энергии концертов легендарной Metallica: тяжёлые риффы, бешеный драйв и вокал, от которого мурашки по коже. Узнаваемое звучание, фирменная подача и драйв, который с первых секунд заставляет врываться. Когда звучат первые аккорды Enter Sandman, Master of Puppets или Fuel, становится ясно: сегодня здесь не просто слушают Metallica — здесь живут её музыкой. Все главные хиты, живой звук, свет и атмосфера, ради которой металл слушают на максимальной громкости.
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