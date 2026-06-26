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Продюсер электронной музыки из Тамбова. Его треки появились в сети VK 6 лет назад и сделали его «лицом» витч-хаус сцены, одной из самых масштабных среди российского андерграунда. Сам Summer Of Haze предпочитает называть свою музыку видвейвом.
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