Продюсер электронной музыки из Тамбова. Его треки появились в сети VK 6 лет назад и сделали его «лицом» витч-хаус сцены, одной из самых масштабных среди российского андерграунда. Сам Summer Of Haze предпочитает называть свою музыку видвейвом.