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F.P.G

The Rock Bar
улица Максима Горького, 104

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от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Неугомонные панк-бунтари F.P.G отмечают двадцатипятилетие своего культового альбома «Гонщики». С момента выхода второго полноформатного релиза F.P.G минуло уже четверть века, но до сих пор альбом «Гонщики: песни в стиле Еблобилли» по праву считается не просто одним из лучших в дискографии группы, а по-настоящему знаковой пластинкой для всей русскоязычной панк-сцены. Материал, вышедший в далёком теперь 2001 году, красноречиво иллюстрирует творческий поиск музыкантов – мятежных душ, тех самых – необузданно-яростных, ещё сырых и колючих. Именно эти агрессивные (не звонкие, подобно музыкальным пощёчинам, а резкие, словно настоящий хук в челюсть!) песни и заложили фундамент фирменного стиля F.P.G — угловатых и опасных героев концертных площадок, фестивальных сцен и плейлистов. За 25 лет изменилось многое, но эти песни всё так же лихо выбивают воздух из груди и оставляют вмятины на корпусе.

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