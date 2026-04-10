Неугомонные панк-бунтари F.P.G отмечают двадцатипятилетие своего культового альбома «Гонщики». С момента выхода второго полноформатного релиза F.P.G минуло уже четверть века, но до сих пор альбом «Гонщики: песни в стиле Еблобилли» по праву считается не просто одним из лучших в дискографии группы, а по-настоящему знаковой пластинкой для всей русскоязычной панк-сцены. Материал, вышедший в далёком теперь 2001 году, красноречиво иллюстрирует творческий поиск музыкантов – мятежных душ, тех самых – необузданно-яростных, ещё сырых и колючих. Именно эти агрессивные (не звонкие, подобно музыкальным пощёчинам, а резкие, словно настоящий хук в челюсть!) песни и заложили фундамент фирменного стиля F.P.G — угловатых и опасных героев концертных площадок, фестивальных сцен и плейлистов. За 25 лет изменилось многое, но эти песни всё так же лихо выбивают воздух из груди и оставляют вмятины на корпусе.