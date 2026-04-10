Тринадцать карат
микрорайон Центральный
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от 2000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тот самый спектр всех эмоций, уникальный вокал, страсть и мощная энергетика на сцене ожидают тебя на незабываемом шоу. На концерте услышишь все полюбившиеся хиты и новые релизы.
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