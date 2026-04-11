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Людмил Огурченко

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Людмил Огурченко это супергруппа Евгения Кубынина (Зимавсегда, Neversmile) и Илья Погребняка (Заточка). Их музыка впитала в себя весь опыт и талант музыкантов, и показала их творческую универсальность. Это совершенно новая и захватывающая музыка. Людмил Огурченко создаёт уникальный звук, который отличается свежестью и оригинальностью. Эти песни легко запоминаются, призваны поднять настроение слушателей и дать возможность отдохнуть от серых будней.

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