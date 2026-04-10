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Polnalyubvi

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Песни, в которых слышно больше, чем написано. Музыка, под которую легко дышать. В этот вечер прозвучит всё главное — и новое, и то, что уже давно откликается внутри. Это будет концерт, где нежность встречает силу, а ноябрь становится чуть тише. И чуть ближе.

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