На сцене — Orchestra of New Time. В зале — твой голос, твоё настроение, твоя история. Концерт, где разрешено всё: петь, хлопать, вставать, плакать от ностальгии и кричать куплет любимой песни. Прозвучат хиты российских и зарубежных исполнителей, которые знает каждый. Поют вместе под композиции легендарных и многими любимых групп. В составе оркестра — классические, джазовые и рок-музыканты, каждый из которых — личность, артист, мастер своего дела. Объединяет одно: желание говорить с миром языком музыки, который понятен каждому — без переводчика, без границ и без фальши.