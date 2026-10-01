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Иммерсивное шоу. Караоке с оркестом. Orchestra of New Time

улица Гоголя, 65

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от 1400₽ до 5500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

На сцене — Orchestra of New Time. В зале — твой голос, твоё настроение, твоя история. Концерт, где разрешено всё: петь, хлопать, вставать, плакать от ностальгии и кричать куплет любимой песни. Прозвучат хиты российских и зарубежных исполнителей, которые знает каждый. Поют вместе под композиции легендарных и многими любимых групп. В составе оркестра — классические, джазовые и рок-музыканты, каждый из которых — личность, артист, мастер своего дела. Объединяет одно: желание говорить с миром языком музыки, который понятен каждому — без переводчика, без границ и без фальши.

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