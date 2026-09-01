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Счастливый билет

улица имени Максима Горького

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3000₽
Возраст 14+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Специальный театральный маршрут «Счастливый билет» Уникальный спектакль в настоящем трамвае, движущемся по историческому центру города, при участии артистов и музыкантов из ведущих театров города Краснодара. Тебя ждёт музыкально-поэтическая театральная постановка с элементами иммерсива. Изюминкой становятся истории пассажиров трамвая, рассказанные актёрами, а это значит, что каждый зритель может услышать свою историю и сделать спектакль неповторимым. — Так же для всех пассажиров на протяжении всей поездки безлимитное игристое. — Продолжительность спектакля 1 час 20 мин. — Трамвайная остановка «ул. Красная» (ТЦ Арбат), пересечение с ул. Горького в сторону ул. Дмитриевская дамба + Запись по тел. 26 сентября в 19:00 и 21:00

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