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Пиковая дама

Театр Veritas
Красноармейская улица, 64

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль-разговор о так не найденном секрете счастливой жизни. О смысле жизни в целом. И о том, кем и каким становится человек, который потерял (убил) надежду и Бога внутри себя. Гнули — бог их прости! — От пятидесяти На сто, И выигрывали, И отписывали Мелом. Так, в ненастные дни, Занимались они Делом. А дело-то незамысловатое — найти быстрый и лёгкий путь к счастливой жизни. Как дорогу на Эльдорадо, которую мечтает найти каждый человек, и она не оставляет в покое даже после смерти… Вот только жизнь — здесь и сейчас, а «волшебной комбинации», как её взломать, хакнуть, обмануть — нет. Тройка. Семёрка. Туз… 4 сентября в 18:30 5 сентября в 19:00 6 сентября в 17:00

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