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StandUp Знакомства

Ringo Bar
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Ты одинок и хочешь с кем-то познакомиться? Дайвинчик, мамба и всё в таком духе — это ненадежно, а вот Ваня Романчев — это надежно, надежно как швейцарские часы. В этот вечер Ваня будет искать свободные сердца, которые ищут свою вторую половинку, и стараться соединить как можно больше сердец. Ты одинок? Приходи, и возможно, перестанешь таковым быть. Хотишь посмотреть, как сердца будут соединяться? Тоже приходи, маленький негодник. Разумеется, всё будет с юмором и иронией, какая полагается стендап-мероприятию. А победившая пара получает сертификат в размере 3000 рублей на свидание в ресторане «Небесный сад»!

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