Карина Акобовна Мейханаджян — российский комик армянского происхождения, участница проекта «Женский стендап» на ТНТ, соведущая шоу «Ну мам». Некоторые факты из биографии: — Во время учёбы играла в КВН — В 2018 году выступила на шоу для молодых стендаперов «Мастер смеха» на телеканале «Россия-1» и одержала победу — В 2019 году попала в финальный этап программы «Открытый микрофон», выступая в команде комика Нурлана Сабурова — В 2022 году принимала участие в проекте «Шоу о загонах» на YouTube — Летом 2023 года вместе с участницами проекта «Женский стендап» гастролировала по Израилю — В основном Мейханаджян шутит о себе: происхождение, внешность, отношения с семьёй.