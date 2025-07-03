Внимание: перенос события на 3 июля 2025, 20:00. Уникальный вечер, когда ты сможешь посмотреть любимые шоу (по типу: беременна в 16, ждули и тд) в компании комиков. Каждую неделю зрители выбирают, что ты будешь смотреть в следующий раз в телеграмм-канале. В этот вторник ты посмотришь «мама в 16» вместе с Богданом Демаевым и Даней Беспаловым!