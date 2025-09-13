Комедийные сцены, которые актеры придумают на ходу. Никаких сценариев и подготовки, никаких заготовленных шуток, весь юмор будет здесь и сейчас! Ты увидишь, как магия рождается прямо на сцене. Главные участники шоу - зрители, которые задают персонажей, места действий, управляют сюжетом и даже могут выйти на сцену, чтобы поучаствовать вместе с актерами. Приходи получить свою порцию смеха!