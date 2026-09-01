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Спектакль, который можно рассматривать как историю любви. Однако, его сюжет также представляет собой экзистенциально-психоделический экзерсис, осложненный любовными многоугольниками. Здесь любовь выступает как составляющая, усложняющая и раскрывающая сложные связи между персонажами в небольшой компании, где таится множество загадок и секретов.
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