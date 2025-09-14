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Pro Woman

Арт-центр «Бронзовая лошадь»
улица имени Калинина, 291

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 6000₽
Возраст 16+
Выставки
Фестивали

Про событие

Pro Woman - из Москвы в Краснодар! Pro Woman - это нетворкинг и источник вдохновения для женщин, стремящихся развиваться, обмениваться опытом и находить единомышленниц. Здесь ты сможешь завести новые полезные знакомства, представить свою деятельность и расширить круг общения в атмосфере праздника, яркости и позитива. День начнётся с большого нетворкинга и кофейного рейва, где ты зарядишься энергией под музыкальный сет. После кофе тебя ждут лекции от 9 экспертов, которые расскажут тебе как стать лучшей версией себя. Бонус: на протяжении всего фестиваля будут работать выставка картин и маркет с яркими концептуальными брендами.

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