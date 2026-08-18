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Выставки
Про событие
Выставка экспериментальной фотографии: портреты, пейзажи и жанровые работы заигрывающие с оптикой и светом Авторы строят воздушные иллюзии, погружая в мягкое пространство, наполненное метафизическим светом. Работы преображают реальность используя фактуру и свет. Выставка соберёт авторов из разных стран. Новинкой этого года станет экспериментальная секция, расширяющая границы фотографического языка. Зрителей ждут нестандартные композиции, многослойные коллажи, а также отпечатки, выполненные в альтернативных техниках. Эти опыты превращают фотографию из документального свидетельства в самостоятельное художественное высказывание, где реальность преображается через фактуру, форму и цвет.
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