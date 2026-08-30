Иммерсивная выставка-спектакль «Сад Распутина» по мемуарам Матрены Распутиной История Григория Распутина обросла мифами, чужими голосами, чужими словами. Этот проект — попытка удержать его в памяти через взгляд дочери. Не через факты, а через воспоминание. «Сад Распутина» — это не спектакль в привычном смысле. Это пространство, в котором биография распадается на состояния, образы и живые сцены. Фигуры не разыгрывают историю, а существуют внутри неё — как экспонаты памяти. Здесь нет единого повествования. Есть фрагменты, которые возникают, исчезают и повторяются. Как память, которая не выстраивается в линию. Зритель входит внутрь и проживает это пространство рядом. Можно остановиться. Можно остаться. Можно потерять одну линию и найти другую. Выставка живёт в непрерывном цикле, у неё нет фиксированного начала и конца внутри. Время входа фиксировано. Продолжительность одного полного прохождения — около 60 минут. Ты можешь находиться в пространстве весь цикл или выйти раньше — в тот момент, когда почувствуешь завершение.