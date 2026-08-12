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Тайная жизнь креветки

Музейный дворик, Красная улица, 11

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Выставки

Про событие

В экспозиции представлено 10 живописных работ современной художницы Ирич, в которых образ креветки становится ключом к размышлениям о человеческой душе. Стиль автора сочетает сюрреализм, анималистику и символизм, а саму художницу за оригинальную тематику называют «Мать креветок».

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