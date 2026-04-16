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Открытый микрофон

Stand-Up Club «Маяковский»
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

На одной сцене окажутся, как и опытные комики с большими просмотрами в социальных сетях и на различных видеохостингах, так и новички, которые только начинают свой путь в мире комедии. Новичкам на выступление даётся три минуты, опытным комикам побольше. Приходи и стань свидетелем того, как опытные комики обкатывают свои новые шутки, которые, возможно, в будущем соберут очередные миллионы просмотров, и как другие ребята делают свои первые шаги на сцене. Ты сможешь вкусно покушать и сладко выпить, а также насладиться вечером комедии в окружении комиков.

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