Магия Edgarcello
Красная улица, 55
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Завершение:
от 900₽ до 4200₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Про событие
Два часа завораживающей музыки, современные мировые хиты, в том числе саундтреки к к/ф и конечно же замечательные друзья: Арт-квартет «Опера Drive», виолончелист Ульяна Сибиркина вместе с EdgarCello подарят незабываемый вечер. Волшебное шоу никого не оставить без эмоции. Получи свой заряд от прекрасного!
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