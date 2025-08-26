Два часа завораживающей музыки, современные мировые хиты, в том числе саундтреки к к/ф и конечно же замечательные друзья: Арт-квартет «Опера Drive», виолончелист Ульяна Сибиркина вместе с EdgarCello подарят незабываемый вечер. Волшебное шоу никого не оставить без эмоции. Получи свой заряд от прекрасного!