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Магия Edgarcello

Краснодарская филармония
Красная улица, 55

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 4200₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

Два часа завораживающей музыки, современные мировые хиты, в том числе саундтреки к к/ф и конечно же замечательные друзья: Арт-квартет «Опера Drive», виолончелист Ульяна Сибиркина вместе с EdgarCello подарят незабываемый вечер. Волшебное шоу никого не оставить без эмоции. Получи свой заряд от прекрасного!

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