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Краснодарская филармония

Краснодар, Красная улица, 55

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Краснодарская филармония — наследник Зимнего театра, который высоко ценили зрители — аншлаги были здесь обычным явлением. Деятельность Краснодарской филармонии направлена, в основном, на организацию и проведение концертов. На площадке звучит очень разная музыка: популярные мировые и отечественные классические произведения, народная музыка и джаз Также здесь проходят балетные и драматические спектакли, тематические праздничные программы. На базе филармонии работает 7 творческих коллективов и 4 ансамбля. Основной зал рассчитан на 640 мест. Сайт: http://www.kubanfilarmoniya.ru/
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