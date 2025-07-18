Костю Пушкина называют «профессором российского юмора», «непревзойденным мастером слова», «порицателем социальных норм», «тайным лидером стендапа на Руси» и «подросшим Гарри Поттером». Последнее напрямую касается его нестандартной внешности. Высокий, с длинными руками и ногами, очками на пол-лица и прической как у Мирей Матьё, он часто делал ее объектом своих шуток, недоумевая, зачем это природе, но отмечая, что с возрастом к его странной наружности окружающие стали относиться толерантнее.