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Костя Пушкин

ДК железнодорожников, улица Братьев Дроздовых, 2

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Костю Пушкина называют «профессором российского юмора», «непревзойденным мастером слова», «порицателем социальных норм», «тайным лидером стендапа на Руси» и «подросшим Гарри Поттером». Последнее напрямую касается его нестандартной внешности. Высокий, с длинными руками и ногами, очками на пол-лица и прической как у Мирей Матьё, он часто делал ее объектом своих шуток, недоумевая, зачем это природе, но отмечая, что с возрастом к его странной наружности окружающие стали относиться толерантнее.

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