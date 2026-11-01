Когда Ницше плакал
Зиповская улица, 5В
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от 1800₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
По книге американского психиатра Ирвина Ялома поведает о лечебных сеансах венского терапевта Йозефа Брейера и его пациента — величайшего философа Европы Фридриха Ницше.
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