Участник шоу «Открытый микрофон», «Comedy Баттл» и StandUp на ТНТ и Outside Stand Up. А ещё тип с Ростова, который закончил музыкальную школу с отличием, стал кандидатом в мастера спорта по борьбе, получил первый взрослый разряд по плаванию, пел в хоре, закончил художку (и остался жив на Чкаловском в Ростове). В 20.00 сбор гостей, в 21.00 начало мероприятия