Камиль Зулфугаров
Красная улица, 118
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Участник шоу «Открытый микрофон», «Comedy Баттл» и StandUp на ТНТ и Outside Stand Up. А ещё тип с Ростова, который закончил музыкальную школу с отличием, стал кандидатом в мастера спорта по борьбе, получил первый взрослый разряд по плаванию, пел в хоре, закончил художку (и остался жив на Чкаловском в Ростове). В 20.00 сбор гостей, в 21.00 начало мероприятия
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