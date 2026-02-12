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Камиль Зулфугаров

StandUp Bar Krasnodar
Красная улица, 118

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Участник шоу «Открытый микрофон», «Comedy Баттл» и StandUp на ТНТ и Outside Stand Up. А ещё тип с Ростова, который закончил музыкальную школу с отличием, стал кандидатом в мастера спорта по борьбе, получил первый взрослый разряд по плаванию, пел в хоре, закончил художку (и остался жив на Чкаловском в Ростове). В 20.00 сбор гостей, в 21.00 начало мероприятия

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