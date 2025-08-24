Очень классное и простое шоу — комики StandUp Club «Маяковский» на сцене рассказывают свои самые и смешные истории. Но какое это было бы шоу, если всё было бы так просто... Далее на сцену к комикам выходят зрители и рассказывают залу, или по крайней мере пытаются рассказать свою лучшую, по формуле смеха, историю. А комики будут очень внимательно слушать и немного комментировать. Зритель, рассказавший лучшую историю по мнению зала — получает денежный приз!