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  1. Краснодар
  2. События

Истории за тысячу

Ringo Bar
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Очень классное и простое шоу — комики StandUp Club «Маяковский» на сцене рассказывают свои самые и смешные истории. Но какое это было бы шоу, если всё было бы так просто... Далее на сцену к комикам выходят зрители и рассказывают залу, или по крайней мере пытаются рассказать свою лучшую, по формуле смеха, историю. А комики будут очень внимательно слушать и немного комментировать. Зритель, рассказавший лучшую историю по мнению зала — получает денежный приз!

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