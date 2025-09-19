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Improv. Минск

ДК железнодорожников, улица Братьев Дроздовых, 2

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от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комедийная импровизация от Improv. Минск — шоу, где опытные комики создают юмор прямо на сцене без каких-либо заготовок. Полтора часа чистой импровизации! Что будет происходить в каждый следующий момент на сцене — неожиданность и для публики, и для самих участников. Ведь в каких образах и обстоятельствах окажутся комики — решают зрители. А импровизаторы обыгрывают заданные ситуации в интересных, хорошо знакомых и новых форматах. Участники: Сергей Горох, Сергей Шевелев, Максим Заяц, Артём Гаус и, конечно же, ты — зритель!

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