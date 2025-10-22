Возраст 18+
Стендап
Про событие
Интерактивное standup-шоу, которое стирает грань между сценой и залом, где зрители из зала добровольно выходят на сцену, чтобы соревноваться за звание самой неловкой и стыдной истории из своей жизни. Только один получит заветный «Кринжовый трофей».
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