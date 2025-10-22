ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Грязные истории

Ringo Bar
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Интерактивное standup-шоу, которое стирает грань между сценой и залом, где зрители из зала добровольно выходят на сцену, чтобы соревноваться за звание самой неловкой и стыдной истории из своей жизни. Только один получит заветный «Кринжовый трофей».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

7 комиков
7 комиков

700₽

Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)
Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)

590₽

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

7 комиков
7 комиков

700₽

Битва комиков
Битва комиков

600₽

Стендап — разгрузка
Стендап — разгрузка

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста