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Про событие
Особая лекция-променад от художника Игоря Михайленко, где эстетика встречается со вкусом, а хаос превращается в гармонию. Лекция о том, как рождается красота и почему искусство так тесно связано с нашим восприятием жизни. Живой вокал, вкусные закуски и дегустация вин – отличное сопровождение вечера. Это не просто мероприятие – это опыт для тех, кто ценит нюансы, ищет вдохновение и хочет прожить вечер осознанно, в кругу единомышленников.
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