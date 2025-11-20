Особая лекция-променад от художника Игоря Михайленко, где эстетика встречается со вкусом, а хаос превращается в гармонию. Лекция о том, как рождается красота и почему искусство так тесно связано с нашим восприятием жизни. Живой вокал, вкусные закуски и дегустация вин – отличное сопровождение вечера. Это не просто мероприятие – это опыт для тех, кто ценит нюансы, ищет вдохновение и хочет прожить вечер осознанно, в кругу единомышленников.