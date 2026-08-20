Честный и ироничный взгляд на жизнь в новых реалиях. Евгений, известный своим интеллигентным юмором без нецензурной лексики, делится историями о трудностях адаптации, поиске себя и забавных лингвистических наблюдениях. Его комедия — это всегда яркий коктейль из драйва, тонкой иронии и глубоких мыслей.