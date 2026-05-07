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Эд Авдали

Stand-Up Club «Маяковский»
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Краснодарский комик, выступления которого отличаются смешными шутками и отыгрышами, тебя ждёт, смешная импровизация, не стандартные шутки, самобытность, в каждой шутке ты найдёшь себя что сделает этот вечер по особенному запоминающимся.

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