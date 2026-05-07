Эд Авдали
улица имени Калинина, 269
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Краснодарский комик, выступления которого отличаются смешными шутками и отыгрышами, тебя ждёт, смешная импровизация, не стандартные шутки, самобытность, в каждой шутке ты найдёшь себя что сделает этот вечер по особенному запоминающимся.
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