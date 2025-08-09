StandUp концерт Димы Илюхина и Мадияра Сатвалдина. Дима Илюхин — StandUp Комик из Донецка. В своих монологах он в юмористической форме рассказывает о том, с чем сталкивается он и жители Донецка на фоне актуальных событий. Резидент бара «STANDUP PATRIKI», участник «Open Mic» в VK Видео, победитель проекта «Города» на YouTube-канале StandUp Patriki, участник «Комьюнити» и «Сторителлинг». Мадияр Сатвалдин — комик с семейной комедией, рассказывает шутки про жену и про все, что его окружает. Резидент бара «STANDUP PATRIKI», победитель «Стендап-феста ТНТ» 2023, победитель Шоу «История на миллион».