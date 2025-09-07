Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт Даниила Скубыри — это искренний разговор со зрителем, собранный из смешных и трогательных историй о детстве, жизни в провинции и вечной теме отношений. Тебя ждут свежие шутки и материал, который войдёт в будущую съёмку в Москве. Час честной комедии и наблюдений, в которых каждый узнает себя.
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