Сольный концерт Даниила Скубыри — это искренний разговор со зрителем, собранный из смешных и трогательных историй о детстве, жизни в провинции и вечной теме отношений. Тебя ждут свежие шутки и материал, который войдёт в будущую съёмку в Москве. Час честной комедии и наблюдений, в которых каждый узнает себя.