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  1. Краснодар
  2. События

Чем закончилось?

улица Максима Горького, 104

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу, в котором ведущие слушают истории гостей и угадывают, чем все закончилось. Ведущие: Дмитрий Моргунов, Алексей Леший, Григорий Амирян, Рэм Дементьев. Специальные гости Вартан Даниелян, Анфиса Гранд. Запуск гостей осуществляется за 30 минут до мероприятия. Рассадка в свободной. Приходите к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.

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