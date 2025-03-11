Шоу, в котором ведущие слушают истории гостей и угадывают, чем все закончилось. Ведущие: Дмитрий Моргунов, Алексей Леший, Григорий Амирян, Рэм Дементьев. Специальные гости Вартан Даниелян, Анфиса Гранд. Запуск гостей осуществляется за 30 минут до мероприятия. Рассадка в свободной. Приходите к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.