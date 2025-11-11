Молодые и опытные комики проверяют новые шутки! Будет смешно и атмосферно! Первый профессиональный стендап бар на юге России, где выступают медийные комики с эфирами в телевизионных и интернет проектах, таких как: Standup на тнт, Open Mic Vk, Money Mic Vk, Открытый микрофон на тнт, Comedy Баттл на тнт и другие. Сбор гостей в 20.00, начало в 21.00