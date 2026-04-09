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Большой открытый микрофон

StandUp Bar Krasnodar
Красная улица, 118

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Приходи, чтобы послушать ребят, которые выступают на одной сцене с лучшими стендаперами страны. Это тот случай, когда «опытные» — не просто слово. Это профессиональная комедия, атмосфера юмора и разноплановые монологи от наших комиков.

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