Большой открытый микрофон
Красная улица, 118
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Приходи, чтобы послушать ребят, которые выступают на одной сцене с лучшими стендаперами страны. Это тот случай, когда «опытные» — не просто слово. Это профессиональная комедия, атмосфера юмора и разноплановые монологи от наших комиков.
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