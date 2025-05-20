Иллюзионисты будут взаимодействовать с публикой, приглашать на сцену добровольцев и раскрывать некоторые секреты своих трюков… хотя, возможно, это тоже часть иллюзии! Добро пожаловать в мир, где реальность теряет свою власть, а невозможное становится зрелищем! Тебе представят шоу современных иллюзионистов, которые разрушают стереотипы и переосмысливают магию. Готовься к интерактивному представлению, где каждый зритель может стать частью шоу!