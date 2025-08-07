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Артём Калайджян

улица Братьев Дроздовых, 2

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 4000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В новом стендап-концерте «Семья — это святое» Артём честно делится своими не выдуманными, настоящими историями о родных и близких: о братьях, сёстрах, родителях, детях, ну, и конечно, о любимой жене. Артём Калайджян — юморист, сценарист, актёр, создатель проекта «Непосредственно Каха». Это не просто стендап, это комедийный монолог о том, как важно ценить моменты, проведённые с семьёй, и как юмор может помогать нам справляться с любыми трудностями.

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