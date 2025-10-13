В программе вечера — авторская лекция, показ и разбор фильмов Дмитрия Семибратова. Ты услышишь судьбоносные истории известных режиссёров со всего мира и пройдёшь по многочисленным путям героев картин нашего арт-спикера. Где заканчивается свобода выбора и начинается судьба? А мечта — просто выдумка или часть Божьего замысла? Вместе попробуем найти ответы на эти вопросы. Арт?спикер — Дмитрий Семибратов: - режиссёр и продюсер документального кино - руководитель студии «Хронос» - член Союза кинематографистов РФ - призёр отечественных и международных кинофестивалей На вечере тебя ждёт: - лекция с показом отрывков на большом экране; - живая музыка от участников «Голос»; - шоу иллюзиониста Павла Прокопенко; - ярмарка #Ловлюэмоции и авторские подарки; - тёплая ламповая атмосфера на крыше «Веранды».