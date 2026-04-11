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Любимый фестиваль современной культуры вернется к вам весной 2026 года. В новом формате, на новейшей просторной сцене, на площади более 5 000 квадратных метров. Тебя ждут: — Фееричное косплей-шоу — Kpop cover dance (Кавер-версия кпоп танца) — Звёздные спецгости — Маркет и активности — Конкурсы с ценными призами — Секретные сюрпризы.
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