Любимый фестиваль современной культуры вернется к вам весной 2026 года. В новом формате, на новейшей просторной сцене, на площади более 5 000 квадратных метров. Тебя ждут: — Фееричное косплей-шоу — Kpop cover dance (Кавер-версия кпоп танца) — Звёздные спецгости — Маркет и активности — Конкурсы с ценными призами — Секретные сюрпризы.