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АниФест 2026

Спортивно-концертный комплекс «Стань Чемпионом», ул. Зиповская, 70

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от 1000₽ до 2200₽
Возраст 0+
Стендап
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Любимый фестиваль современной культуры вернется к вам весной 2026 года. В новом формате, на новейшей просторной сцене, на площади более 5 000 квадратных метров. Тебя ждут: — Фееричное косплей-шоу — Kpop cover dance (Кавер-версия кпоп танца) — Звёздные спецгости — Маркет и активности — Конкурсы с ценными призами — Секретные сюрпризы.

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