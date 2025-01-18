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Amalienau Tour

Ул. Секретная, д. 1

Начало:

Завершение:

от 1490₽ до 2490₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Приготовься к незабываемому событию! В эти холодные зимние дни, объединяем магию классической музыки и безудержное веселье рейва в одном феерическом шоу. Представь себе: блеск рождественских огней, мощные басы, захватывающие световые эффекты, и все это под аккомпанемент живого симфонического оркестра! Что тебя ждет: * Симфонический оркестр: живое исполнение рождественских классических произведений в уникальных электронных аранжировках. * Лучшие диджеи: зажигательные сеты, которые заставят танцевать всю ночь напролет. * Захватывающие световые шоу: погрузите в мир света и цвета, специально созданный для этого волшебного события. * Рождественская атмосфера: праздничные декорации, праздничный дресс-код, и море позитивной энергии! Место проведения будет опубликовано за неделю до мероприятия, а также ты получишь письмо с адресом на почту, которую указал при покупке билета.

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