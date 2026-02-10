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Звёзды на воде

Центр проката «Майами», Ленинградский проспект, 1А/1

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от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+

Про событие

Звёздная ночь на сапах в карьере Голубая Лагуна. Сбор в 20:30 на Красном озере, в 21:00 выезд. Организаторы рекомендуют одеваться потеплее. Можно взять с собой еду и напитки. Стоимость: сап+трансфер — 3500р Трансфер — 1500р Аренда сапа — 2000р Бронь @senia_mars или @reginayurina Вопросы по телефону

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