Звёздная ночь на сапах в карьере Голубая Лагуна. Сбор в 20:30 на Красном озере, в 21:00 выезд. Организаторы рекомендуют одеваться потеплее. Можно взять с собой еду и напитки. Стоимость: сап+трансфер — 3500р Трансфер — 1500р Аренда сапа — 2000р Бронь @senia_mars или @reginayurina Вопросы по телефону