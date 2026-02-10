Финальный питчинг выпускников Школы городских продюсеров.

105 часов теории и практики, 11 недель работы, 19 участников из 10 городов России — от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре.

Участники Школы городских продюсеров с конца мая проводили исследования, собирали команды, проверяли гипотезы, упаковывали концепции. Теперь им предстоит показать свои проекты экспертам — и получить обратную связь, которая определит их следующий шаг.

Программа:

11:00 — открытие и представление экспертного жюри

11:20 – 17:40 — питчинги проектов: 7 минут на презентацию + 10 минут на вопросы и обратную связь

17:40 – 18:30 — подведение итогов, вручение удостоверений о повышении квалификации и приза зрительских симпатий

18:30 — торжественное завершение

Между блоками — обед и кофе-брейки.

Более 10 экспертов — представители «Города Талантов», Кузбасского технопарка, «Моего бизнеса», Института прикладной урбанистики, Сколково и других масштабных проектов. Они оценят зрелость проектов, проверку гипотез, логику выступлений и готовность к следующему шагу.

Прийти на финал и поддержать выпускников может любой желающий. Особенно полезно будет продюсерам и ивент-менеджерам, предпринимателям, архитекторам и урбанистам, представителям НКО и городских администраций, а также всем, кто интересуется городским развитием.

Вход открытый, по регистрации.

Количество мест ограничено