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[перенесено] Закрытая вечеринка

База проката «4 стихии», Ноябрьская улица, 71/1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Вечеринки

Про событие

Внимание: событие перенесено из-за погодных условий. Спортивная вечеринка для тех, кто любит испытать себя на прочность. Что будет: - Полоса препятствий, где каждый сможет проявить себя в индивидуальном зачёте - Командные конкурсы - Пенная вечеринка - Прокат на квадроциклах - Фотозона с мототехникой в экипировке - Музыка и атмосфера - Еда и безалкогольные напитки - Подарки за испытания и розыгрыш призов Сбор гостей — 18:30 Старт — 19:00 Количество билетов ограничено. Стоимость будет повышена.

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