Внимание: событие перенесено из-за погодных условий. Спортивная вечеринка для тех, кто любит испытать себя на прочность. Что будет: - Полоса препятствий, где каждый сможет проявить себя в индивидуальном зачёте - Командные конкурсы - Пенная вечеринка - Прокат на квадроциклах - Фотозона с мототехникой в экипировке - Музыка и атмосфера - Еда и безалкогольные напитки - Подарки за испытания и розыгрыш призов Сбор гостей — 18:30 Старт — 19:00 Количество билетов ограничено. Стоимость будет повышена.