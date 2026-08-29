Первый сеанс, где стираются привычные границы. Только чистый звук, свои люди и общая идея. Звук: Electro // Techno // DNB Лайн-ап: steni burningsings rous inotmob lich ogdj secret guest Дресс-код: Total Black Вся координация и пропуск через бота, без лишних сайтов и очередей @theclub_space_bot FC/DC 21+ Внимание: Съёмка со вспышкой в пространстве запрещена. На входе потребуется оригинал паспорта или водительских прав.