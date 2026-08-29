Pre-party фестиваля «ПЕЛЕНА».

Хэдлайнер вечеринки — Marcello. Максим является одним из основателей Re_play Community и культового бара Stories Basement, постоянный участник крупнейших музыкальных фестивалей, таких как Trip, Butterfly, вечеринки Тонгсала, которые проходят на борту огромного теплохода.

Внимание: Чтобы посетить pre-party нужно приобрести любой билет на фестиваль по ссылке. Этот билет даст возможность посетить фестиваль «Пелена» и вечеринку Views 29.08.

Пелена — это международный фестиваль медиаисскуства: свет, звук, цифровое искусство и технологии выйдут из привычных выставочных пространств и займут город — фасады зданий, улицы, открытые площади, промышленные объекты.

Фестиваль пройдёт 11, 12 и 13 сентября.

Подробности по фестивалю тут