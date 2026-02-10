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Ягодный мастер-класс

«КофеБулка», проспект Ленина, 66Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Рисуй. Твори. Отдыхай. Что тебя ждёт: - Создание дофаминовой картины под руководством мастера. - Вкуснейшая пицца. - Бокал плодового вина «Цветок ежевики» или «Гранатовый цветок» на выбор. В стоимость включено всё: материалы, пицца и вино. Запись в комментариях @kofebulka42 Количество мест ограничено.

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