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Рисуй. Твори. Отдыхай. Что тебя ждёт: - Создание дофаминовой картины под руководством мастера. - Вкуснейшая пицца. - Бокал плодового вина «Цветок ежевики» или «Гранатовый цветок» на выбор. В стоимость включено всё: материалы, пицца и вино. Запись в комментариях @kofebulka42 Количество мест ограничено.
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