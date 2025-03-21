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Выставка логотипов

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Сейчас нас окружает море примитивных картинок: однотипные лого, шаблонные баннеры, скучные шрифты. Logobaker напоминает: дизайн может и должен быть умным, эмоциональным, живым. Выставка от Logobaker — шанс перезагрузить свое восприятие. Перед посещением рекомендуем уточнить о наличии свободного времени для посещения по телефону +7-961-727-05-31. Читайте на WWW.KEM.KP.RU: https://www.kem.kp.ru/online/news/6288720/

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