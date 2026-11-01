Встреча-коллаборация киноклуба «зерно» и Читательского клуба. В 2003 году в Токио больше сотни критиков и аниматоров со всего мира выбирали лучший мультфильм всех времён. Победил не Disney и не японская классика, а десятиминутный советский «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна. Почему история о том, как ёжик идёт к медвежонку считать звёзды, не отпускает уже полвека? Что на самом деле прячется в тумане и как белая лошадь стала одним из самых узнаваемых образов в анимации? Как сделать туман, не нарисовав ни одного кадра? Откуда в маленьком мультфильме живопись и японская графика? И что Норштейн, художница Франческа Ярбусова и оператор Александр Жуковский взяли у большого кино? На встрече: — разберёшь символы «Ёжика» и найдёшь их в других фильмах, книгах и проследишь связь с древними сказками; — узнаешь о Норштейне и об отсылках, которые легко пропустить при первом просмотре; — поговоришь о переходах: от осени к зиме, от одного жизненного этапа к другому, и о том, почему в этот момент всё как в тумане. Записаться можно в личные сообщения: @galeinedry \\ @tolmacheva_olya или в комментариях канала