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Культовая вампирская сага оживает в реальности. Тебя ждёт: — Легендарный саундтрек: треки Muse, Paramore, Thom Yorke и другие культовые композиции, ставшие гимнами поколения. — Кинематографичная атмосфера: холодный сумеречный свет, тематические фотозоны и авторские напитки на баре. — Интерактивная программа: квиз по сумеркам, конкурс на лучший образ, танцевальный баттл оборотней против вампиров. 17:30 — Сбор гостей 18:00 — Начало основной программы По вопросам пиши в тг @kaduxa
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